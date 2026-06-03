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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu üzerinde seyir halinde olan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük çapta hasar meydana gelirken, sürücü yaralandı.



Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle araç kullanılmaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.