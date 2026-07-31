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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Ünye ilçesi, bölge ekonomisine ve konut sektörüne büyük katma değer sağlayacak dev bir projeye ev sahipliği yapıyor. Sektörün tecrübeli ismi Muharrem Çelik imzasıyla hayata geçirilen 90 dairelik "Gölevi Konakları" projesinde, bugün düzenlenen törenle ilk harç karıldı ve temel betonu döküldü.

BÖLGENİN YENİ CAZİBE MERKEZİ: GÖLEVİ KONAKLARI

Ünye’nin en gözde, doğası ve deniziyle öne çıkan lokasyonlarından biri olan Gölevi Mahallesi’nde yükselen konut projesi, modern mimari çizgileri konforla buluşturuyor.

90 seçkin daireden oluşan ve estetik tasarımıyla dikkat çeken proje; hem mimari kalitesi hem de çevre dostu yapısıyla Ordu genelinde örnek bir yaşam kompleksi olmaya aday gösteriliyor.

MUHARREM ÇELİK, "KAZASIZ BELASIZ BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

İnşaat sektöründe güven ve kalite anlayışıyla tanınan proje hamisi Muharrem Çelik, ilk betonun dökülmesiyle birlikte başlayan inşaat süreci hakkında bir mesaj yayımladı. Sürecin tüm bölge halkına ve yatırımcılara hayırlı olmasını dileyen Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Hayırlısıyla bugün betonunu dökerek Ordu'nun Ünye ilçesinde Gölevi Konakları projemize resmen başlamış bulunuyoruz.

90 dairelik bu büyük ve prestijli projemizi inşallah kazasız, belasız ve eksiksiz bir şekilde tamamlayarak hak sahiplerine teslim etmek en büyük temennimizdir.

Bu süreçte yanımızda olan, destek veren ve heyecanımızı paylaşan tüm dostlarımıza, iş ortaklarımıza kalbi selamlarımı ve şükranlarımı sunuyorum."