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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Gölköy ilçesine bağlı Güzelyurt Çayıralan Yaylası, her yıl olduğu gibi bu yıl da muazzam bir kültürel buluşmaya ev sahipliği yapıyor. 16. Geleneksel Güzelyurt Çayıralan Salih Şahin Kültür ve Sanat Festivali, binlerce vatandaşın katılımıyla büyük bir heyecan ve coşku içinde kutlanıyor.

Kültürel mirası gelecek nesillere aktarmayı ve gurbetteki hemşehrileri buluşturmayı amaçlayan festivalde, ünlü sanatçılar Canan Başaran ve Damla Yıldırım sahne alarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşatıyor. Karadeniz ezgileri ve hit şarkılarla coşan binlerce Ordulu, yayla havasında müzik dolu saatler geçiriyor.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Festival alanında kurulan stantlar ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı, organizasyonun dayanışma ruhunu en üst seviyeye taşıdı. Festival alanında yerini alan Ordu Gölköylüler Derneği Başkanı Hayrullah Duran, şenlik alanında stant kurarak vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Kendilerini büyük bir misafirperverlik ve sıcak ilgiyle karşılayan Güzelyurt Dernek Başkanı İsmail Deniz'e, yönetim kurulu üyelerine ve organizasyonda büyük emeği geçen Ayhan Usta’ya gönülden teşekkür eden Duran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi. "Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyor, festivalimizin hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi standımıza bekliyor, bu güzel, tarihi atmosferi birlikte yaşamaya davet ediyoruz."

Ata Sporu ve Etnospor Etkinlikleri Aynı AlandaGeniş bir kitleye hitap eden festival, sadece müzik ve eğlenceden ibaret kalmıyor. Program kapsamında Dünya Etnospor Birliği’nin geleneksel etkinlikleri sahne alırken, aynı zamanda 150'den fazla pehlivanın katılımıyla er meydanında kıran kırana yağlı güreş müsabakaları düzenleniyor. Hem kültürel değerlerin hem de ata sporunun yaşatıldığı organizasyon, Türkiye genelinden gelen binlerce ziyaretçiden tam not alıyor. Karadeniz'in turizmine ve kültürel zenginliğine büyük katkı sağlayan festival, pazar günü gerçekleştirilecek final etkinlikleri ve ödül törenleriyle sona erecek.