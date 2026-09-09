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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu İl Emniyet Müdürlüğü, halk sağlığını tehdit eden kaçakçılara ve geleceğimizi karartan uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği koordineli çalışmalarda çok sayıda yasa dışı malzeme ele geçirilirken, çok sayıda şüpheli adalete teslim edildi.

AKARYAKIT İSTASYONUNDA YASAKLI GIDA VE PURO BASKINI

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ünye ilçesinde gerçekleştirdiği denetimler sırasında, bir akaryakıt istasyonunun marketinde açık puro ve satışı yasaklanmış takviye gıdalar tespit edildi.

Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla markette yapılan detaylı aramada; 711 adet yasaklı takviye gıda ve 22 adet puro ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.Kargo Gönderilerinde Litrelerce Etil Alkol ve Kaçak Tütün YakalandıEkiplerin Altınordu ve Fatsa ilçelerinde şüpheli kargo gönderilerine yönelik yürüttüğü risk analiz çalışmaları da büyük bir başarıyla sonuçlandı.

Altınordu'da: İki ayrı tarihte yapılan kargo aramalarında toplam 110 litre etil alkol ele geçirildi. Bu operasyonlarda toplam 4 şüpheli yakalandı.

Fatsa'da: Şüpheli bir kargo paketinde yapılan aramada piyasaya sürülmeye hazır 30 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.

1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.Narkotikten Zehir Tacirlerine Geçit Yok: 4 TutuklamaOrdu'da narkotik polisleri de sokak satıcılarına ve uyuşturucu şebekelerine göz açtırmadı.

31 Ağustos - 6 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenen 11 farklı narkotik operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlar kapsamında ele geçirilen uyuşturucu maddelerin dökümü ise şu şekilde açıklandı:

895 gram Skunk21,14 gram Metamfetamin5,20 gram Kokain4,96 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai)1,13 gram Esrar

Ordu Valiliği, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleyi kararlılıkla sürdürmek amacıyla operasyonların 7/24 kesintisiz devam edeceğini bildirdi.