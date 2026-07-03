Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

Ordu Valiliği, hafta sonu etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgarın oluşturacağı yüksek dalga ve rip akıntısı nedeniyle suda boğulma riskine karşı denize giriş yasağı uygulanacağı bildirildi.

CUMARTESİ GÜNÜ BAZI İLÇELERDE DENİZE GİRİŞ YASAK

Meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda alınan karara göre, 4 Temmuz Cumartesi günü Ordu'nun doğu kesimindeki Perşembe, Altınordu ve Gülyalı ilçelerinde saat 14.00'ten itibaren denize girmek yasaklandı.

İlin batı kesiminde yer alan Fatsa ve Ünye ilçelerinde ise yasak gün boyunca geçerli olacak.

PAZAR GÜNÜ İL GENELİNDE YASAK UYGULANACAK

Valilik açıklamasına göre, 5 Temmuz Pazar günü ise olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle Ordu genelindeki tüm sahillerde denize girmek yasak olacak.

Kararın, Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu tarafından alındığı belirtildi.

VALİLİKTEN VATANDAŞLARA UYARI

Valilik, kuvvetli rüzgar, yüksek dalga ve rip akıntısının can güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu vurgulayarak vatandaşlardan yasağa uymalarını istedi.

Açıklamada, üzücü boğulma olaylarının yaşanmaması için hem vatandaşların hem de görevli ekiplerin gerekli hassasiyeti göstermesinin büyük önem taşıdığı ifade edildi.