Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Genç yaşta hayatını kaybeden Emre Sinmez, son yolculuğuna uğurlandı. Ordu Valiliği, sosyal medyada dolaşan darp iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DENİZDE BOĞULAN 22 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI



Ordu’nun Altınordu ilçesinde dün akşam saatlerinde sahilde yaşanan olayda, 22 yaşındaki Emre Sinmez denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Olay yerine intikal eden ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarılan genç, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ORDU DA CENAZESİ GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Altınordu İlçesi Bayadı Mahallesi’nden olan Emre Sinmez’in cenazesi, 26 Nişan Pazar günü ikindi namazına müteakip Geriş Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: “DARP İDDİALARI ASILSIZ”

Olayın ardından sosyal medyada dolaşan darp iddialarına ilişkin Ordu Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, Sinmez’in Bahçelievler Mahallesi Mehmetçik Bulvarı üzerinden tek başına yürüyerek Tayfun Gürsoy Parkı’na geçtiği, ardından sahile inip denize girdiği belirtildi. Valilik, yapılan ön otopsi sonucunda herhangi bir darp, cebir veya kesici alet yaralanmasına dair bulguya rastlanmadığını, gencin suda boğulma nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Valilik, olayla ilgili inceleme ve tahkikatın titizlikle sürdüğünü vurgulayarak vatandaşlara, resmi makamlarca yapılmayan açıklamalara itibar etmemeleri ve doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımları yaymamaları konusunda uyarıda bulundu.