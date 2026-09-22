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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Gölköy ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen feci trafik kazasında, seyir halindeki bir kamyonetin freninin boşalması sonucu aynı aileden 3 kardeş yaralandı. Yan yatarak durabilen araçtaki yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

FRENİ BOŞALINCA KONTROLDEN ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre olay, Gölköy ilçesine bağlı Haruniye Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kamyonet, yolda seyir halindeyken teknik bir arıza nedeniyle kontrolden çıktı. Fren mekanizması boşalan ve direksiyon hakimiyeti kaybolan araç, savrularak yan yattı.

AYNI AİLEDEN ÜÇ KARDEŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde bulunan ve kardeş oldukları öğrenilen F. Ş., C. Ş. ve S. Ş. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale, kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulanslarla hemen Gölköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan üç kardeş, buradaki acil müdahalelerin ardından ileri tedavi için Ordu merkezindeki tam teşekküllü hastanelere sevk edildi.

BİR KARDEŞİN DURUMU AĞIR

Hastaneden alınan ilk bilgilere göre, Ordu merkezine sevk edilen kardeşlerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Diğer iki kardeşin ise hastanedeki tedavilerine devam ediliyor.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı.