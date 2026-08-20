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Kaynak: İHA

Ordu'nun Çatalpınar ilçesine bağlı Karahasan Mahallesi'nde ikamet eden 67 yaşındaki Şaban Kalem, fındık bahçesinden elde edilecek tüm mahsulün gelirini geçmişlerinin ruhuna bağışlamak amacıyla camiye devretme kararı aldı.

Söz konusu kararın ardından Mahalle Muhtarı Mehmet Güler ile Merkez Camisi İmam Hatibi Hamza İrgün’ün davetiyle hareket geçen 38 mahalle sakini, bahçede buluşarak imece usulüyle hasadı gerçekleştirdi. Anlamlı etkinliğe Çatalpınar Kaymakam Vekili ve Kabataş Kaymakamı Alican Uludağ ile Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Özay da iştirak ederek mahalle halkına moral verdi.

Şaban Kalem'in sergilediği örnek davranıştan mutluluk duyduğunu belirten İmam Hatip Hamza İrgün, "Hayra vesile olan hayrı yapmış gibidir" hadis-i şerifini hatırlatarak bu hayırda pay sahibi olmak istediklerini dile getirdi. Mahsulden kendisine hiçbir pay almayıp tamamını bağışlayan bahçe sahibi Şaban Kalem ise yardımlarını esirgemeyen komşularına teşekkürlerini iletti.

Sergilenen birlik ve beraberlikten ötürü memnuniyetini aktaran Kaymakam Alican Uludağ, vatandaşlara özel olarak hazırladığı "Vefa ve Dayanışma Belgesi" takdiminde bulundu. Belediye Başkanı Ahmet Özay da ortaya koyulan bu örnek tutumdan dolayı mahalle sakinlerini kutladı.