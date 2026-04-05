Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Adil Aktepe, alevlerin arasında kalarak ağır yaralandı.

Yangın, gece saatlerinde Şahincili Mahallesi 595’inci Sokak’ta bulunan 9 katlı apartmanın 3’üncü katındaki dairede çıktı. Daireden yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde yalnız olduğu öğrenilen Adil Aktepe, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Aktepe’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.