Ordu’da %70’i engelli bireylerden ve %30’u ailelerinden oluşan kadrosuyla bir “ilk” olarak hayata geçirilen "Ways & Walls" filmi, yurt dışından gelen derece haberiyle Türkiye’nin gururu oldu.

İki yıl önce Ordu’da büyük bir heyecanla galası yapılan ve yerel yönetimlerden tam not alan sosyal sorumluluk projesi "Ways & Walls" (Yollar ve Duvarlar), uluslararası bir başarıya imza attı.

Yönetmenliğini Okan Sadri’nin üstlendiği film, yabancı bir film festivalinde dereceye girerek engelli bireylerin sanatın her alanında var olabileceğini tüm dünyaya kanıtladı.

"ÜVEY EVLAT DEĞİL, SANATIN ÖZNESİYİZ"

Filmin yolculuğu sadece bir sinema eseri olmanın ötesinde, bir hak arayışı ve farkındalık hareketi olarak nitelendiriliyor. Proje ekibi, engelli bireylerin toplumda zaman zaman gördüğü "üvey evlat" muamelesine sanatla cevap verdiklerini belirterek; amaçlarının yerel yönetimlerin desteğiyle daha büyük projelere imza atmak ve "Biz de varız!" demek olduğunu vurguluyor.

ÇİFTE KUTLAMA KAPIDA

Bu büyük başarı, 6 Mayıs Çarşamba günü saat 14:00’te, dernek binasında düzenlenecek özel bir etkinlikle kutlanacak. Halk Eğitim kursunun dönem kapanışı ile filmin uluslararası başarısı, oyuncular, kursiyerler ve ailelerin katılımıyla kesilecek pasta eşliğinde taçlandırılacak.

YOLCULUK İSTANBUL VE ÇORLU’YA UZANIYOR

Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün öncülüğünde, Mayıs ayı boyunca her okuldan temsilci öğrencilerin katılımıyla OKSM’de (Ordu Kültür Sanat Merkezi) özel gösterimler yapılacak. Filmin ulusal yolculuğu ise şu takvimle devam edecek:

17-22 Haziran: İstanbul’daki tanıtım etkinlikleri kapsamında binlerce izleyiciyle buluşacak.

Haziran Sonu: Çorlu Türkiye Sakatlar Derneği (T.S.D) organizasyonu ile geniş kitlelere ulaştırılacak.



10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası öncesi gelen bu başarı, camiada büyük sevinç yarattı.



Proje temsilcileri, "Sosyal sorumluluk projemizde yanımızda olan, yüreği engelsiz tüm insanlara minnettarız. Büyükşehir Ordu’muzdan yükselen bu sesin tüm Türkiye’de yankılanmasını istiyoruz," diyerek tüm kamuoyunu bu anlamlı yolculuğa destek olmaya davet etti.