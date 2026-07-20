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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Türkiye genelinde milli ve manevi değerlere bağlı gençlerin yetişmesinde öncü rol oynayan Proje İmam Hatip Ortaokulları, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Proje İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ali Eymen Bilgili, yoğun ve disiplinli bir çalışmanın ardından hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayarak akranlarına örnek oldu.

Genç hafız için okul yönetimi, öğretmenleri ve ailesinin katılımıyla gurur dolu bir taç giyme töreni düzenlendi. Duygusal anların yaşandığı programda dualar eşliğinde cübbe ve tacını giyen Ali Eymen Bilgili, eğitim hayatındaki bu en anlamlı ödülü almanın mutluluğunu yaşadı.

Okulun 14. Hafızı OlduTörende konuşan Ordu Büyükşehir Belediyesi Proje İmam Hatip Ortaokulu yönetimi, öğrencilerin hem akademik hem de dini eğitimde gösterdikleri başarıdan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Okul idaresi, Ali Eymen'in okullarındaki 14. hafız olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi.

"Öğrencimizin hem okul derslerini aksatmadan yürütmesi hem de Kur'an-ı Kerim'i tamamen ezberleyerek hafızlık mertebesine ulaşması bizler için çok büyük bir gurur vesilesidir. Okulumuz, akademik başarılarının yanı sıra manevi eğitimde de öncü olmaya devam ediyor. Ali Eymen evladımızı, ona destek olan ailesini ve emeği geçen tüm hocalarımızı gönülden tebrik ediyoruz.

"GELECEĞİN ÇİFT KANATLI NESİLLERİ YETİŞİYOR

Türkiye genelinde uygulanan "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında yetişen Ali Eymen Bilgili'nin bu başarısı, hem bilimsel eğitime hem de manevi değerlere aynı anda odaklanan "çift kanatlı nesil" vizyonunun en somut örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti. Tören, genç hafıza yapılan hediye takdimleri ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.