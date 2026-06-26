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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça- Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

17 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Altınordu ilçesine bağlı Akyazı Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, denize giren 17 yaşındaki Zekiyenur Kacar bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler tarafından sudan çıkarılan genç kıza ilk müdahale sahilde yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Zekiyenur Kacar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.