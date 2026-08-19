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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu sivil toplum kuruluşlarının tek çatı altında toplandığı en dinamik yapılardan biri olan Gölköy İçyaka Deretam Tepealan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, hemşehrilerine kalıcı bir eser bırakma yolunda dev bir adım attı. Derneğin yeni hizmet binasının kazandırılması sürecine, Ordu’nun tanınmış hayırsever iş insanlarından ve MD Demax İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Demirel’den çok büyük bir finansal destek geldi.

Düzenlenen geleneksel şenliklerde "Gölköylüler Dernek Şenlik Ağası" seçilerek adından söz ettiren başarılı iş insanı Demirel, yeni dernek yeri için yaptığı yüksek miktardaki bağışla hemşehrilerinin takdirini ve büyük sevgisini kazandı.

DERNEK YÖNETİMİNDEN KURUMSAL TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Gölköy İçyaka Deretam Tepealan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu, yeni merkez binasının alımına sağladığı katkılardan dolayı iş insanı Mustafa Demirel için resmi bir teşekkür mesajı yayımladı. Dernek yönetimi tarafından yapılan kurumsal açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Yeni dernek yerimizin kazandırılması ve hemşehrilerimizin hizmetine sunulması sürecinde bizleri yalnız bırakmayarak çok değerli bir bağışta bulunan, her zaman maddi ve manevi olarak camiamızın yanında yer alan değerli iş adamımız, MD Demax İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve Dernek Şenlik Ağamız Sayın Mustafa Demirel’e tüm üyelerimiz, yönetimimiz ve tüm Gölköylüler adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Yüce Allah yapmış olduğu hayırları kabul eylesin. Kendisinin bu örnek ve takdire şayan duruşu, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhumuzun en güzel nişanesidir. Dernek yönetimi olarak kendilerine şükranlarımızı borç biliriz.

"EN BÜYÜK YATIRIM KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATMAKTIR"

Yaptığı anlamlı bağışla dernek merkezi projesine can suyu olan MD Demax İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Demirel ise doğup büyüdüğü topraklara ve hemşehrilerine hizmet etmekten gurur duyduğunu ifade etti. Demirel, "Gölköy İçyaka, Deretam ve Tepealan bölgesindeki hemşehrilerimizle her zaman tek yüreğiz. Bizim için üstlendiğimiz şenlik ağalığı unvanından çok daha önemlisi, insanlarımızın bir araya geleceği, acıyı ve tatlıyı paylaşacağı, kültürümüzü geleceğe taşıyacağı kalıcı bir mülke vesile olabilmektir.

Yeni dernek merkezimizin tüm camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Sivil toplum faaliyetlerine ve memleket projelerine verdiği desteklerle tanınan Mustafa Demirel’in bu örnek davranışı, Ordu iş dünyasında ve sivil toplum kuruluşlarında büyük yankı uyandırdı. Yeni dernek merkezinin kısa sürede tamamlanarak tam kapasiteyle hizmete açılması planlanıyor.