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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’da 7-13 Eylül tarihleri arasında polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda önemli sonuçlar elde edildi.

Narkotik operasyonlarında 28 operasyonda 31 şüpheli yakalanırken, 5 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 190,05 gram sentetik kannabinoid, 46,35 gram metamfetamin, 4,03 gram esrar, 0,70 gram kokain ve 20 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde 17 bin 8 araç kontrol edildi, 2 bin 710 sürücüye işlem yapıldı. 46 araç trafikten men edilirken, 54 sürücünün ehliyetine el konuldu. Aynı hafta 52 yaralamalı kazada 65 kişi yaralandı.

Asayiş çalışmalarında ise çeşitli suçlardan aranan 39 kişi yakalandı, bunlardan 16’sı tutuklandı. Ayrıca farklı kabahat ve kanun maddeleri kapsamında çok sayıda kişiye işlem uygulandı.