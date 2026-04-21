Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu İl Jandarma Komutanlığı, son bir haftada yürüttüğü kapsamlı asayiş, trafik, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarıyla suçlulara göz açtırmadı. 13-19 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 62 aranan şüpheli yakalanırken, 35 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma Asayiş Timleri tarafından yapılan çalışmalarda 27 bin 508 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalar sonucunda çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 62 şüpheli yakalandı, bunlardan 33’ü tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Trafik denetimlerinde ise Trafik Jandarması ekipleri tarafından 13 bin 831 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerle trafik güvenliğinin sağlanması ve olası kazaların önlenmesi hedeflendi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 22 ayrı operasyonda 22 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti, 21’i hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak için satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçlarından işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 1’i tutuklandı.



Operasyonlarda yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler; 318 gram bonzai, 17 gram bonzai hammaddesi, 4 gram kubar esrar, 2 gram eroin, 11 gram metamfetamin, 4 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda ise 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Özellikle tefecilik suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan aramalarda 4 tabanca, 3 av tüfeği, çok sayıda fişek, 10 litre etil alkol, gümrük kaçağı otomobil, çekler, senetler, sahte alım satım sözleşmeleri, kazı malzemeleri ve dedektör ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla önleyici kolluk hizmetlerinin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Ordu genelinde gerçekleştirilen bu yoğun operasyonlar, jandarmanın suç ve suçlulara karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.