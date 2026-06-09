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Ordu İl Jandarma Komutanlığı’nın 1-7 Haziran 2026 tarihleri arasında yürüttüğü çalışmalar kapsamında 24 bin 827 kişi sorgulandı. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 43 şüpheli yakalanırken, bunlardan 21’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 15 operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda 234 gram esrar, 226 gram bonzai, 5 gram metamfetamin, 10 sentetik ecza hapı, 41 kök kenevir, 2 hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda ise 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Adli kontrolle serbest bırakılan şüphelilere yönelik aramalarda bir silah imalathanesi ile 3 tabanca, 3 şarjör, 228 fişek ve çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.