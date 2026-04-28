Emniyet yetkililerinin verdiği bilgilere göre, kent genelinde aynı dönemde 37 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda 52 kişi yaralandı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde; 53 sürücü alkollü araç kullanmaktan, 47 sürücü araçta izinsiz değişiklik yapmaktan, 17 sürücü hatalı şerit değiştirmekten cezalandırıldı. Ayrıca 106 sürücü kırmızı ışık ihlali, 354 sürücü hız limitini aşma, 83 sürücü seyir halindeyken cep telefonu kullanma, 283 sürücü emniyet kemeri takmama ve 67 motosiklet sürücüsü kask kullanmama nedeniyle işlem gördü.

Genel denetimler kapsamında toplamda 17 bin 753 araç incelenirken, 2 bin 384 sürücüye farklı ihlallerden ceza kesildi. 41 araç trafikten men edilirken, 53 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Yetkililer, trafik güvenliğini artırmaya yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.