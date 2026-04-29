Büyükşehir Belediyesinin ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Korgan ilçesine bağlı Çamlı, Yazıcı ve Çiftlik mahalleleri bağlantı yolu Asar mevkisinde beton yol çalışması gerçekleştiriliyor.

1,5 kilometrelik güzergahta sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, uzun yıllardır toz ve çamur sorunu yaşayan mahalle sakinleri daha konforlu, güvenli ve modern bir ulaşım imkânına kavuşacak. Özellikle yaz aylarında yoğun şekilde hissedilen toz sorununun ortadan kalkmasıyla birlikte vatandaşların günlük yaşam kalitesinin de artması bekleniyor.

Korgan Çamlı Mahallesi Muhtarı Mustafa Güzel, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek yıllardır bekledikleri yatırımın hayata geçirilmesinden dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti. Muhtar Güzel, çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ederek, "Bu yolu biz yıllardır bekliyorduk. Vatandaşlarımız toz nedeniyle kapılarında oturamıyor, balkonlarına çamaşır asamıyordu. Büyükşehir Belediyemiz bir ay önce de 6 kilometrelik su hattımızı yaptı. Şimdi de yolumuz yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.