Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi



Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Ordu Medical Park Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yaşar Karaca, 67 yaşındaki hastaya aynı seansta hem üç damar koroner bypass hem de şah damarı ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi.

AYNI SEANSTA İKİ HAYAT KURTARAN OPERASYON

Ordu Medical Park Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yaşar Karaca, önemli bir cerrahi başarıya daha imza attı.

67 yaşındaki bir hastaya aynı ameliyatta hem üç damar koroner bypass hem de sol karotis arter (şah damarı) operasyonu başarıyla uygulandı.

"HASTAMIZI ŞİFA İLE TABURCU ETMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Başarılı operasyon hakkında bilgi veren Op. Dr. Yaşar Karaca, şu açıklamayı yaptı:

67 yaşındaki hastamızda aynı seansta üç damar koroner bypass ve sol karotis arter (şah damarı) operasyonunu başarıyla gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası 6. günde hastamızı sağlığına kavuşturmanın ve şifa ile taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

TÜM EKİBE TEŞEKKÜR ETTİ

Başarılı operasyonun ekip çalışmasıyla gerçekleştiğini vurgulayan Karaca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

Bu süreçte özveriyle emek veren tüm ameliyathane, yoğun bakım, servis ve anjiyografi ekibimize teşekkür ediyorum. Hastamıza sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür diliyorum."

Başarıyla tamamlanan operasyon, ileri düzey kalp ve damar cerrahisi alanında önemli bir örnek olarak dikkat çekti.