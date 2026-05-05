Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi’nde son günlerde yaşanan yaban hayatı baskınları, mahalle sakinlerinin can ve mal güvenliğini tehdit eder boyuta ulaştı.

KAPIYA KADAR DAYANDI

Gece saatlerinde mahalleye inen bir ayı, bir vatandaşın evinin kapısına kadar gelerek ev halkına büyük panik yaşattı. Muhtar Emin Çınar, o anlara dair görüntüleri ve mahalledeki durumu sosyal medya hesabından paylaşarak yetkililere seslendi.

ARI KOVANLARINI PARÇALADI

Aç kalan ayının asıl hedefi bölgedeki arı kovanları oldu. Birçok arı peteğini parçalayan ayı, kovanları kullanılamaz hale getirerek üreticileri ciddi maddi zarara uğrattı.

MEZARLIKTAN KAÇARKEN HASAR VERDİ

Arıların saldırısına uğrayan ayının, panik içerisinde mahalle mezarlığına daldığı ve kaçış sırasında 5 adet mezar taşını kırdığı bildirildi.

MUHTAR EMİN ÇINAR’DAN ACİL UYARI

Yaşananların ardından açıklama yapan Muhtar Çınar, özellikle akşam ve sabahın erken saatlerinde vatandaşların tek başlarına dışarı çıkmamaları gerektiğini vurguladı.

Bölgedeki diğer mahallelerden de (Alınca, Mahmutlu, Gerce) benzer koyun telef etme ve saldırı haberleri gelmeye devam ediyor.