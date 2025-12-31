Ordu / Murat Yılmaz / Yeniçağ
Edinilen bilgilere göre, henüz nedeni belirlenemeyen kazada çarpışmanın etkisiyle askeri zırhlı araç devrildi.
Sivil otomobilin sürücüsü kazada yaralanırken, olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle Aybastı–Fatsa kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.