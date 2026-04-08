​Ordu’nun Kabataş ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trajik olay, mahalle sakinlerini yasa boğdu. Edinilen bilgilere göre, uzun süredir devam eden bir arazi anlaşmazlığı, iki yaşlı komşu arasında çıkan sözlü tartışmanın büyümesiyle silahlı çatışmaya dönüştü.

​TABANCADAN ÇIKAN KURŞUN SONU OLDU

​İddiaya göre, 79 yaşındaki M.Y. ile 70 yaşındaki Mustafa Turan Çalışıcı arasında arazi sınırı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gerginliğin tırmanması üzerine M.Y., yanındaki tabancayla Çalışıcı’ya ateş açtı. Sağ göğsünden ağır yaralanan Mustafa Turan Çalışıcı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından acilen hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen Çalışıcı, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

​79 YAŞINDAKİ ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

​Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 79 yaşındaki zanlı M.Y., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanan M.Y., cezaevine gönderildi. Yaşanan bu acı olay, bölgedeki arazi anlaşmazlıklarının ulaştığı korkunç boyutu bir kez daha gözler önüne sererken, Kabataş halkı derin bir üzüntü yaşıyor.