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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu'nun Fatsa ilçesinde serinlemek amacıyla Bolaman Irmağı'na giren mevsimlik tarım işçisi iki kardeşten biri yaşamını yitirdi, diğeri ise hastanede tedavi altına alındı.

​Fındık hasadı için kente gelen mevsimlik tarım işçisi kardeşler 17 yaşındaki E.Ö. ile 14 yaşındaki S.Ö., serinlemek için Bolaman Irmağı'na girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılıp suda çırpınmaya başlayan çocukları fark eden çevre sakinleri, durumu fark ederek hızlıca suya girdi ve kardeşleri çıkardı.

​İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından,​E.Ö., Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

​S.Ö. ise ilk müdahalenin ardından önce özel bir hastaneye, ardından durumu ağır olduğu için Ünye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

​Tedavisi süren 14 yaşındaki S.Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili resmi inceleme başlatıldı.