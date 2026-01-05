Ali Yazan / Ordu / Yeniçağ

Tahıl Pazarı Meydanı’nda bir araya gelen platform bileşenleri, emperyalizme karşı uluslararası dayanışma çağrısında bulundu.

Çeşitli siyasi parti, sendika ve demokratik kitle örgütünün katılımıyla gerçekleşen basın açıklamasını platform adına Ethem İştar okudu.

İştar, ABD’nin içine düştüğü ekonomik krizi aşmak için bir kez daha işgal politikalarına sarıldığını belirterek; "Yıllardır insan hakları ve demokrasi yalanlarıyla Ortadoğu’yu kana bulayan emperyalist barbarlık, bugün Venezüella’da uyuşturucu ile mücadele bahanesinin arkasına sığınıyor. Trump’ın 'Petrol şirketlerimiz devreye girecek' açıklamaları, bu saldırının gerçek amacının kaynakları yağmalamak olduğunu itiraf etmiştir" dedi.

"İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI HATASI TEKRARLANMASIN"

Açıklamada tarihi bir uyarıda bulunularak, İkinci Dünya Savaşı öncesinde Almanya’nın yayılmacılığına sessiz kalan devletlerin bedeli ağır ödediği hatırlatıldı.

Ethem İştar, "ABD bugün Venezüella’yı, yarın Meksika ve Küba’yı hedef alıyor. Eğer bugün 'hayır' demezsek yarın çok geç olacak. Halkların iradesi zor yoluyla teslim alınmak isteniyor" ifadelerini kullandı.

SİYASİ TALEPLER: ÜSLER KAPATILSIN, NATO’DAN ÇIKILSIN

Ordu Demokrasi Platformu, Türkiye yönetimine de seslenerek somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Açıklamada şu talepler ön plana çıktı:

· Türkiye sınırları içerisindeki tüm ABD üsleri derhal kapatılmalıdır.

· Türkiye NATO’dan ayrılmalı, ülkenin bir saldırı rampası olarak kullanılmasına izin verilmemelidir.

· Emperyalist nüfuz kırılmalı ve tam bağımsızlık savunulmalıdır.

"DİRENEN HALKLAR KAZANACAK"

Altınordu Tahıl Pazarı Meydanı’nı dolduran grup, basın açıklamasını sloganlarla sonlandırdı.

Platform, Venezüella’da yaşananların sadece bölgesel bir kriz değil, dünya genelinde bağımsızlık mücadelesi veren tüm halklara bir mesaj olduğunu belirterek; "Bu mesajı alıyoruz. Emperyalizme ve onun yerli işbirlikçilerine karşı sonuna kadar direneceğiz. Yaşasın halkların özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi!" mesajını verdi.