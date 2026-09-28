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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen devasa bir operasyonla, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladığı tespit edilen bir şüphelinin yaklaşık 916 milyon Türk Lirası değerindeki varlığına el konuldu.

Edinilen bilgilere göre, Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Ordu'nun Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde büyük bir finansal takip operasyonu başlattı.

"Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçuna yönelik uzun süredir yürütülen titiz çalışmaların ardından, 17 Eylül 2026 tarihinde operasyon için düğmeye basıldı.Yaklaşık 1 Milyar Liralık Varlığa El KonulduOperasyon kapsamında mercek altına alınan İ.Y. (70) isimli şüphelinin hesaplarında ve mal varlığında yapılan incelemeler, dudak uçuklatan cinsten bir finansal hareketliliği ortaya çıkardı.

Toplam değeri 916 milyon TLyi bulan suç geliri unsurlarına adli makamların kararıyla el konuldu.El konulan devasa mal varlığının dökümü ise şu şekilde açıklandı:Şüpheliye ait 13 farklı bankada bulunan ve 209 milyon TL para hareketliliği tespit edilen 60 adet banka hesabı,Toplam piyasa değeri 681 milyon TL olarak belirlenen 69 adet taşınmaz (gayrimenkul),Şüphelinin üzerine kayıtlı bulunan limited şirketteki 450 bin Euro tutarındaki alacağı.

Adli Kontrol Şartıyla Serbest BırakıldıJandarma ekiplerince gözaltına alınan İ.Y., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede ifadesi alınan 70 yaşındaki şüpheli İ.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı operasyonun ardından yaptığı açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yasa dışı faaliyetlerle ve suç odaklarıyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.