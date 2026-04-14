Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde son bir haftada yürüttüğü çalışmalar kapsamında 26 bin 246 şahsın sorgusunu gerçekleştirdi. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 40 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 19’u tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Trafik denetimlerinde ise 14 bin 422 araç kontrol edildi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 29 operasyonda 29 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri hakkında ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’, 28’i hakkında ise ‘uyuşturucu madde kullanmak için satın almak, kabul etmek ve bulundurmak’ suçlarından işlem yapıldı. İşlem yapılan şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda 200 gram skunk, 49 gram kubar esrar, 1 gram toz esrar, 11 gram sentetik kannabinoid, 7 gram bonzai hammaddesi, 4 gram metamfetamin, 200 adet sentetik ecza hap, 6 adet captagon hap ve 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetlerinde ise 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan aramalarda 25 kilogram tütün, 13 bin 800 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 72 bin 400 adet boş makaron, 6 litre etil alkol, 4 litre el yapımı rakı, 1 adet hava kompresörü, 2 adet elektronik makaron doldurma makinesi ile 1 adet gümrük kaçağı otomobil ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin il genelinde çalışmalarının devam edeceği bildirildi.