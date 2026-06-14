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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kaza, Ünye Çevre Yolu üzerindeki Yunus Emre Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ordu istikametinden Samsun yönüne seyir eden Cihan Başaran (52) yönetimindeki hafif ticari araç, yoğun yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Kazayı görünce yaralılara yardım etmek isteyen Mehmet Gölkem Ustaoğlu, minibüsünü emniyet şeridine park etti. Bu sırada aynı yönde seyreden Murat Aksu yönetimindeki otomobil de yağmur nedeniyle kontrolden çıkarak park halindeki minibüse çarptı.

6 YARALI VAR

3 aracın karıştığı kazada hafif ticari araç sürücüsü Cihan Başaran ile araçta yolcu olarak bulunan Nermin Başaran ve Recai Güven ile otomobilde bulunan Bahar Aksu, Zümra Aksu ve Serra Aksu yaralandı.

Yaralılardan Serra Aksu’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından yol normale döndü.