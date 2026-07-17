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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Türkiye’nin en önemli ihraç ürünlerinden fındıkta 2026 yılı hasat sezonu öncesi üretici ve işçilerin merakla beklediği ücret tarifesi açıklandı.

Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, gerçekleştirdiği toplantının ardından yeni sezonda uygulanması tavsiye edilen işçi yevmiyelerini kamuoyuna duyurdu.

Alınan tavsiye kararına göre, fındık toplama işçilerinin günlük net ücreti 1.750 TL olarak belirlendi.

Sektör Sektör Yeni Ücret TarifesiYayınlanan resmi kılavuza göre hasat döneminde görev yapacak diğer çalışanların ücret basamakları şu şekilde sıralandı.

Tarım İşçisi (Net Yevmiye): 1.750 TLÇuvalcı Ücreti: 1.900 TL – 2.250 TL (Çalışma yoğunluğuna göre)Aşçı Ücreti: 1.750 TL – 1.900 TLDayıbaşı / Tarım Aracı Ücreti: 1.900 TL – 2.100 TLKatırcı (Binek Hayvanı Dahil): 3.500 TLKilo Usulü Toplama: 15 TL/kgPatoz Saat Ücreti: 6.000 TL.

ÜRETİCİ VE İŞÇİYE REHBER OLACAK

Ordu Ziraat Odaları İl Danışma Kurulu yetkilileri, açıklanan bu rakamların bir "tavsiye kararı" niteliği taşıdığının altını çizdi. Tarifenin, 2026 fındık hasat sezonu boyunca hem bahçe sahiplerinin hem de bölgeye gelecek mevsimlik tarım işçilerinin haklarını korumak ve piyasada denge sağlamak amacıyla rehber olarak hazırlandığı belirtildi.

Yeni ücretlerin bölge ekonomisine ve hasat sürecine doğrudan yön vermesi bekleniyor.