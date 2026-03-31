Ordu İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik jandarması timleri, Ünye ve Perşembe ilçelerinde gerçekleştirdikleri denetimlerle trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere geçit vermedi. Kuralları ihlal eden bir otomobil ve bir motosiklet sürücüsü, ödedikleri ağır bedelle adeta "ibretlik" oldu.

ÜNYE’DE ÇAKAR LAMBA VE İPTAL EHLİYET SKANDALI

Ünye ilçesindeki denetimler sırasında durdurulan bir araçta, mevzuata aykırı şekilde yerleştirilmiş ve aktif olarak kullanılan ışıklı uyarı tertibatı (çakar lamba) tespit edildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı sorgulamada, 22 yaşındaki sürücü S.K.F.’nin sürücü belgesinin daha önce iptal edildiği ancak buna rağmen direksiyon başına geçtiği belirlendi. Genç sürücüye farklı maddelerden toplam 373 bin 392 TL idari para cezası kesilirken, araç 30 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

"AKROBASİ" PAHALIYA PATLADI

Perşembe ilçesinin sembol noktalarından Hoynat Adası mevkiinde ise KGYS (MOBESE) kameraları feci bir sorumsuzluğu kaydetti. Görüntülerde, kask takmayan bir motosiklet sürücüsünün tek teker üzerinde giderek trafiği tehlikeye attığı görüldü. İncelemeler sonucunda 22 yaşındaki sürücü E.Ç.’nin ehliyetine daha önce el konulduğu ortaya çıktı. Tehlikeli hareketler sergileyen sürücüye 248 bin 500 TL ceza uygulanırken, motosiklet 60 gün boyunca trafikten men edildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla trafik denetimlerinin kararlılıkla ve artarak devam edeceğini bildirdi.