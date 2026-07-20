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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 2026 yılı Temmuz Ayı Olağan Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantıda, Ordu'nun 19 ilçesini ilgilendiren 29 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Yayla başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, trafik güvenliği, toplu ulaşım ve plaka düzenlemelerine ilişkin önemli kararlar alındı.

METİN YAYLA: "ULAŞIMDA SORUNLARI TEK TEK ÇÖZÜYORUZ"

Toplantı öncesinde değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Yayla, UKOME bünyesinde alınan kararlarla hem vatandaşların hem de ulaşım sektöründe faaliyet gösteren esnafın ihtiyaçlarına çözüm üretildiğini söyledi.

Yayla, "UKOME çatısı altında aldığımız kararlarla ilimizin ulaşım alanındaki ihtiyaç duyduğu düzenlemeleri tek tek hayata geçiriyoruz. Sorunları ortadan kaldırarak ulaşım sistemini daha güvenli, düzenli ve verimli hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

21 NOKTADA ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ KURULACAK

Toplantının öne çıkan gündem maddelerinden biri de Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) oldu.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor ve İl EDS Komisyonu kararı doğrultusunda, UKOME tarafından alınan kararla Ünye, Altınordu ve Fatsa ilçelerinde trafik ışıklarının bulunduğu toplam 21 noktada EDS sistemi devreye alınacak.

Kurulacak sistemler yalnızca kırmızı ışık ihlallerinin tespiti amacıyla kullanılacak. Uygulamayla birlikte trafik güvenliğinin artırılması ve kural ihlallerinin azaltılması hedefleniyor.

J, HO, M, S, D VE T PLAKALARINA YENİ DÜZENLEME

Toplantıda ayrıca Ordu genelinde faaliyet gösteren J, HO, M, S, D ve T plakalarının tahditli ve tahsisli hale getirilmesine yönelik düzenleme de görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Alınan kararın, toplu ulaşım sisteminin daha planlı yürütülmesine katkı sağlaması ve sektörde düzenin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

TRAFİK DÜZENLEME ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde trafik akışını daha güvenli ve düzenli hale getirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor.

Altınordu, Ünye ve Fatsa başta olmak üzere 19 ilçede trafik düzenleme uygulamalarının belediye ekipleri tarafından kesintisiz şekilde devam edeceği bildirildi.