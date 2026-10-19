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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Şehir Hastanesi ile Ordu Devlet Hastanesinin bölgesel başhekimlik çatısı altında birleştirilmesi tartışma yarattı. Hekim Birliği Sendikası, personel görevlendirmelerine ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya koyarak hukuki sürecin takipçisi olacağını açıkladı.

ORDU'DAKİ BÖLGESEL BAŞHEKİMLİK MODELİ TARTIŞILIYOR

Hekim Birliği Sendikası, Ordu Şehir Hastanesi ile Ordu Devlet Hastanesini kapsayan bölgesel başhekimlik uygulamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sendika, Türkiye'nin farklı illerindeki uygulamaları örnek göstererek Ordu'da oluşturulan yapının hastanelerin yatak kapasiteleri bakımından dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Sendikanın açıklamasına göre 1.200 yatak kapasiteli Ordu Şehir Hastanesi ile 510 yatak kapasiteli Ordu Devlet Hastanesi aynı bölgesel başhekimlik çatısı altında bir araya getirildi. Böylece toplam 1.710 yatak kapasitesine sahip iki büyük sağlık kuruluşu ortak yönetim yapılanmasına dâhil edildi.

“TÜRKİYE'DE BENZERİ OLMAYAN BİR UYGULAMA”

Hekim Birliği Sendikası, Türkiye'deki bölgesel başhekimlik örneklerinin genellikle büyük hastaneler ile daha küçük sağlık kuruluşları arasında oluşturulduğuna dikkat çekti.

Sendikanın paylaştığı karşılaştırmada şu örneklere yer verildi:

İl

Bölgesel başhekimlik kapsamındaki hastaneler

Ankara

Atatürk Sanatoryum EAH (620 yatak) – Pursaklar Devlet Hastanesi (150 yatak)

Kastamonu

Kastamonu EAH (545 yatak) – Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi (305 yatak)

Rize

Rize EAH (530 yatak) – Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi (40 yatak)

Van

Van EAH (yaklaşık 1.550 yatak) – Gevaş Devlet Hastanesi (50 yatak)

Antalya/Alanya

Alanya EAH (420 yatak) – Gazipaşa Devlet Hastanesi (90 yatak)

Ordu

Ordu Şehir Hastanesi (1.200 yatak) – Ordu Devlet Hastanesi (510 yatak)

Açıklamada, Alanya'da yapımı süren Payallar'daki hastanenin de sisteme dâhil edilmesinin duyurulduğu ancak henüz hizmete açılmadığı için kapasitesinin belirtilmediği aktarıldı.

Aydın'da ise merkezdeki üç hastanenin bölgesel başhekimlik çatısında hizmet verdiğinin açıklandığı, ancak hastane isimleri tek tek belirtilmediği için yatak kapasitelerinin kesin olarak eşleştirilemediği ifade edildi. Aydın Şehir Hastanesinin kapasitesinin 1.300 yatak olduğu kaydedildi.

Sendika, bu karşılaştırmalardan hareketle Ordu'daki yapılanmayı Türkiye'de benzeri bulunmayan bir uygulama olarak nitelendirdi.

PERSONEL GÖREVLENDİRMELERİ İÇİN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Açıklamanın en dikkat çekici bölümünü ise bölgesel başhekimlik uygulamasının gerekçesine ilişkin iddia oluşturdu.

Hekim Birliği Sendikası, kendilerine iletilen bilgilere göre uygulamanın gerekçesinin, Valilik oluru alınmadan personelin geçici görevlendirilmesi ve benzeri işlemlerin yapılabilmesi olduğunu ileri sürdü.

Sendika, uygulamaya ilişkin bilgilerin Bakanlığın yetki vermesinin ardından kendilerine ulaştığını belirterek konunun hukuki yönünün hukuk birimlerince incelendiğini duyurdu.

“ORDU DEVLET HASTANESİNİN HİZMETLERİ AKSATILAMAZ”

Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık hizmetlerinin sürdürülmesinin önemine işaret eden sendika, bu ihtiyacın Ordu Devlet Hastanesinden personel çekilerek karşılanmasının hizmet kapasitesini olumsuz etkilememesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hizmetlerinin sürdürülmesi elbette önemlidir. Ancak bu amaçla Ordu Devlet Hastanesinden personel çekilmesi, Devlet Hastanesinin hizmet sunumunu aksatmamalı ve hizmet üretme kapasitesini zayıflatmamalıdır. Ordu Devlet Hastanesinin çalışmalarının engellenmesine ve sunduğu sağlık hizmetlerinin sekteye uğratılmasına izin vermeyeceğiz.”

“HEKİM AÇIĞI YOK, SAĞLIK PERSONELİ İHTİYACI VAR”

Sendika, edindiği bilgilere göre Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hekim açığı bulunmadığını, personel ihtiyacının hekim dışı sağlık profesyonelleri alanında yoğunlaştığını bildirdi.

38 bin personel ataması yapılacağının duyurulduğu dönemde bu ihtiyacın giderilmesi için kurum içi görevlendirmeler ve açıktan atama seçeneklerinin bir an önce değerlendirilmesi istendi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILABİLİR

Hekim Birliği Sendikası, her iki hastanede de sağlık hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesi ve çalışanların çalışma koşullarının korunması amacıyla gerekli resmi yazışmaların yapıldığını açıkladı.

Sendika, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Hukuka aykırı işlem tespit edilmesi hâlinde tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna bildiririz.”