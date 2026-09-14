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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı yarın sabah başlıyor. İl genelinde 572 okulda 115 bin 916 öğrenci, 10 bin 964 öğretmen ve 6 bin 532 derslikle yeni dönem için hazır.

Ordu’da yeni eğitim-öğretim yılı için geri sayım sona erdi. Uyum haftasının ardından 14 Eylül Pazartesi günü kent genelinde ders zili çalacak.

Ordu genelinde 572 okulda 115 bin 916 öğrenci, 10 bin 964 öğretmen eşliğinde eğitim-öğretime başlayacak. Eğitim hizmeti toplam 6 bin 532 derslikte sürdürülecek.

DERSLİK BAŞINA 17,75 ÖĞRENCİ

Ordu Valisi Muammer Erol’un paylaştığı verilere göre, yapılan planlamalar ve yatırımlar sonucunda kentte derslik başına düşen öğrenci sayısı 17,75, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise 10,57 seviyesine ulaştı.

Vali Erol, Ordu’nun eğitim altyapısına ilişkin değerlendirmesinde, fiziki imkânlar açısından kentte önemli ölçüde eksik kalmadığını vurguladı.

VALİ EROL: “EĞİTİM TOPLUMUN GELECEĞİNİ BELİRLER”

2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı dolayısıyla İlköğretim Haftası mesajı yayımlayan Ordu Valisi Muammer Erol, eğitimin yalnızca bugünü değil, gelecek on yılları da şekillendirdiğini belirtti.

Erol mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Büyük bir heyecan, taze umutlar ve güçlü hedeflerle kararlı bir şekilde hazırlandığımız 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı’na; uyum haftasının ardından 14 Eylül Pazartesi günü ilk adımımızı atmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bilgiye açılan kapıların anahtarı olan İlköğretim Haftası’na erişirken, okullarımızı süsleyen çocuk seslerinin coşkusunu ve her bir kalpte atan yeni dönem heyecanını hep birlikte paylaşıyoruz.

Eğitim; bir toplumun sadece bugününün değil, on yıllar sonrasının da kaderini tayin eden en stratejik unsurdur. Yeni dönemde daha güvenli, daha oturmuş ve donanımlı eğitim kurumlarımızla, evlatlarımıza hak ettikleri en kaliteli eğitim hizmetini sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

“ORDU’DA EĞİTİM ALTYAPISINDA CİDDİ EKSİĞİMİZ YOK”

Vali Erol, Ordu’daki eğitim rakamlarına da dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Bu doğrultuda; ilimiz genelindeki 572 okulumuzda, 115 bin 916 öğrencimiz ve 10 bin 964 öğretmenimizle, 6 bin 532 derslikte eğitim-öğretim hizmeti verilecektir. Yapılan planlamalar ve yatırımlar neticesinde derslik başına düşen öğrenci sayımız 17.75, öğretmen başına düşen öğrenci sayımız ise 10.57 gibi oldukça ideal bir seviyeye ulaşmıştır.

Fiziki imkanlarımız itibarıyla baktığımızda, Ordu’da eğitimin altyapısıyla ilgili hemen hemen hiçbir eksiğimizin olmadığını gururla ifade edebiliriz.”

ÖĞRENCİLERE: “OKUL HAYATI ÖĞRENDİĞİNİZ BİR DÜNYADIR”

Öğrencilere de seslenen Vali Erol, okulun yalnızca ders görülen bir alan olmadığını vurguladı.

“Bu güçlü altyapı ve modern sınıflar tamamen sizlerin en iyi şekilde yetişmesi için hazırlandı. Okul, sizin için sadece ders kitaplarının okunduğu bir mekân değil, hayatı öğrendiğiniz, yeteneklerinizi keşfettiğiniz ve karakterinizi inşa ettiğiniz büyük bir dünyadır.

Önünüzdeki bu yeni dönemde de azimle çalışacağınıza, bilimin ışığında kendinizi geliştirerek aziz Milletimizin en büyük kıvancı olacağınıza yürekten inanıyorum.”

ÖĞRETMENLERE: “EN BÜYÜK GÜCÜMÜZSÜNÜZ”

Vali Erol, öğretmenlerin eğitimin temel unsuru olduğunu belirterek şu mesajı verdi:

“Bilgiyi sevgiyle yoğuran, her bir öğrencisine bir mücevher gibi şekil veren sizlersiniz. Ordu'nun dört bir yanında görev yapan 10 bini aşkın öğretmenimizin sabrı, fedakârlığı ve rehberliği, bu güçlü eğitim altyapısını anlamlı kılacak en büyük güçtür.

Evlatlarımıza sadece bilgi değil, bir vizyon ve ideal aşılayacağınıza olan inancım tamdır.”

VELİLERE İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Velilerin de eğitim sürecinin önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken Erol, okul-aile iş birliğinin başarıyı artıracağını söyledi.

“Eğitim, okul duvarları arasında başlayıp biten bir süreç değildir. Çocuklarımızın başarı grafiğini yükselten en önemli unsur, sizlerin okullarımızla kuracağı güçlü iş birliğidir.

Güçlü fiziki şartlarımızı sizlerin sevgisi ve desteğiyle taçlandırdığımızda, çocuklarımızın çok daha büyük başarılara imza atacağına şüphem yoktur.”

Vali Erol, mesajını yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve tüm eğitim camiasına hayırlı olması temennisiyle tamamladı.