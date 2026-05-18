Ordu / Hanife Akça - Ali Yazan / Yeniçağ

Başakşehir’de destan yazan mor-beyazlılar, geri dönüşle 2. Lig biletini kaptı! Ordu sokakları sabaha kadar ayakta kaldı.

Nesine 3. Lig play-off finalinde tarihi bir mücadeleye çıkan 52 Orduspor FK, Ayvalıkgücü Belediyespor’u 2-1 mağlup ederek Nesine 2. Lig’e yükseldi. Yıllardır özlenen başarıyı getiren mor-beyazlı ekip, sadece bir maç kazanmadı; Ordu’ya yeniden umut, yeniden heyecan ve yeniden futbol coşkusu yaşattı.

İLK YARIDA ŞOK! İKİNCİ YARIDA MÜTHİŞ DÖNÜŞ

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan final karşılaşmasına iki takım da büyük heyecanla çıktı. Mücadelenin ilk yarısında Ayvalıkgücü Belediyespor üstün bir oyun sergileyerek soyunma odasına 1-0 önde girdi.

Ancak ikinci yarıda sahaya bambaşka bir 52 Orduspor FK çıktı. Dakikalar 68’i gösterdiğinde gelen beraberlik golüyle umutlanan mor-beyazlılar, 80. dakikada gelen golle adeta yıkılmaz denilen duvarı aştı. Büyük geri dönüşe imza atan Ordu temsilcisi, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak adını Nesine 2. Lig’e yazdırdı.

TRİBÜNDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Karşılaşmayı Ordu protokolü ve çok sayıda siyasetçi de tribünden takip etti. Özellikle uzun yıllardır 52 Orduspor maçlarında görülmeyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in final mücadelesini tribünden izlemesi dikkat çekti.

Karşılaşmanın ardından organize edilen törende 52 Orduspor FK'ya kupasını ve madalyalarını TFF Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin takdim etti.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, göstermiş oldukları başarıdan ötürü 52 Orduspor FK Başkanı Şükrü Bodur'u, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve 52 Orduspor FK camiasını tebrik ederek; önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Nesine 2. Lig'de başarılar diledi.

ORDU SOKAKLARI BAYRAM YERİNE DÖNDÜ

Final düdüğünün ardından hem statta hem de Ordu’da adeta yer yerinden oynadı. Özellikle Altınordu ilçesinde cadde ve sokaklar mor-beyaz renklere büründü. Meşaleler yakıldı, araç konvoyları oluşturuldu, taraftarlar saatlerce şampiyonluk şarkıları söyledi.

Kentte yıllardır beklenen futbol başarısının gelmesiyle birlikte büyük bir coşku yaşandı.

10 YIL SONRA GELEN BÜYÜK DÖNÜŞ

Orduspor, 2015-2016 sezonu sonunda TFF 1. Lig’den 2. Lig’e düşmüş, ardından peş peşe yaşanan kötü süreç sonrası 2016-2017 sezonunun sonunda 3. Lig’e kadar gerilemişti.

Yaşanan ağır borç yükünün ardından alternatif olarak kurulan 52 Orduspor FK, 10 yıl sonra Ordu’ya yeniden şampiyonluk heyecanı yaşattı. İsim farklı olsa da mor-beyazlı camia, yeniden 2. Lig’e yükselmenin sevincini yaşadı.

Ordu futbolu yıllar sonra yeniden ayağa kalktı.