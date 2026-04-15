Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 06-12 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği yoğun çalışmalarla suçlulara göz açtırmadı. Bir haftalık bilanço dikkat çekti.

26 BİN KİŞİ SORGULANDI, 40 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Asayiş uygulamalarında tam 26.246 kişi sorgulandı. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli yakalanırken, bunlardan 19’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 BİN ARAÇ DENETLENDİ

Trafik ekipleri de sahadaydı. Bir hafta içinde 14.422 araç kontrol edilerek trafik güvenliği sağlandı.

UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK!

Narkotik operasyonlarında tablo çarpıcı:

• 29 ayrı operasyonda 29 şüpheli yakalandı

• 1 kişi “ticaret”, 28 kişi “kullanım” suçundan işlem gördü

• Şüphelilerden 1’i adli kontrolle serbest bırakıldı

Operasyonlarda ele geçirilenler ise dikkat çekti:

• 200 gr skunk

• 49 gr kubar esrar

• 1 gr toz esrar

• 11 gr bonzai + 7 gr hammaddesi

• 4 gr metamfetamin

• 200 adet sentetik ecza hap

• 6 adet captagon hap

• 11 adet uyuşturucu aparatı

KAÇAKÇILARA DARBE

Kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında ise 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Aramalarda:

• 25 kilo tütün

• 13.800 dolu makaron

• 72.400 boş makaron

• 6 litre etil alkol

• 4 litre el yapımı rakı

• Makaron makineleri ve hava kompresörü

• 1 gümrük kaçağı otomobil

ele geçirildi.

“MÜCADELE SÜRECEK”

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için önleyici kolluk hizmetlerinin aralıksız süreceği vurgulandı.

Ordu’da güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi, suçla savaşta önemli sonuçlar vermeye devam ediyor.