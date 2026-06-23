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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde ırmağa düşerek ağır yaralanan 50 yaşındaki Barış Peker, kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Sivas'tan eşinin memleketi Ordu'ya gelen Barış Peker, öğle saatlerinde 10 yaşındaki kızıyla birlikte ırmak kenarına gitti. Kızını izlediği sırada dengesini kaybeden adan suya düştü. Peker için küçük kızın yardım çağrısı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu sudan çıkarılan Peker, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan 50 yaşındaki adam, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.