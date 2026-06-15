Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Karadeniz’in en geniş yaylalarına ev sahipliği yapan Ordu’nun Mesudiye ilçesinde, haziran ayı ile birlikte geleneksel madımak toplama dönemi başladı.

İlçenin saklı cenneti Çiğgöl’e de komşu olan Dayılı Köyü Yaylası, temiz havası ve yeşilin her tonunu barındıran doğasında bugünlerde hummalı bir çalışmaya sahne oluyor.

Kış boyu metropollerde yaşayan ve yazın memleketlerine dönen yaylacılar, doğada kendiliğinden yetişen şifa deposu madımak otunu toplamak için sabahın erken saatlerinde meraların yolunu tutuyor.

BIÇAK VE JİLETLE İĞNE OYASI GİBİ TOPLANIYOR

Anadolu mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan madımak otunu toplamak ise büyük bir sabır gerektiriyor.

Yabani otların arasından adeta iğneyle kuyu kazar gibi ayırt edilen madımak, küçük bıçaklar veya jiletler yardımıyla köküne zarar verilmeden kesiliyor.Gün boyu eğilerek çalışan Dayılı Köyü kadınları, topladıkları madımakları önlüklerinde biriktirdikten sonra çuvallara dolduruyor. Yaylacılar, bu zahmetli mesainin kendileri için bir gelenek olduğunu ve her yıl bu mevsimi iple çektiklerini belirtiyor.

"HEM DAYANIŞMA HEM ŞİFA KAYNAĞI"

Yaylada madımak toplayan vatandaşlar, bu geleneğin sadece bir yiyecek arayışı olmadığını, aynı zamanda gurbetten gelen köylülerin bir araya gelerek hasret giderdiği sosyal bir aktivite olduğunu ifade ediyor.

Doğal ortamda organik olarak büyüyen madımak otu; çorbası, yemeği, konservesi ve böreği yapılarak sofralardaki yerini alıyor.

Gurmelerin ve yerel lezzet tutkunlarının gözdesi olan bu bitki, kurutularak ya da derin dondurucularda saklanarak kış aylarında da tüketilmek üzere hazırlanıyor.

Doğal Yaşam Meraklılarının Yeni Rotası: Dayılı Yaylaları Mesudiye’nin zengin Türkmen ve Çepni kültürünü yansıtan yaşam tarzıyla dikkat çeken Dayılı Mahallesi, hem madımak bereketi hem de büyüleyici doğal güzellikleriyle doğa turizmi ve kamp tutkunlarının da odağı haline gelmiş durumda.

Uzmanlar ise, idrar söktürücü ve antioksidan özellikleri bilinen madımağın, endüstriyel tarıma maruz kalmamış yüksek rakımlı Mesudiye yaylalarında en saf haliyle yetiştiğini vurguluyor.

Zahmeti toplamasıyla başlayan, lezzeti ise damaklarda unutulmaz izler bırakan madımak hasadı, haziran ayı sonuna kadar Mesudiye semalarında devam edecek.