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Kaynak: AA

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, Altınordu ilçesinde Valilik ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün himayesinde gerçekleştirilecek yarış öncesinde hazırlık toplantısı düzenlendiği bildirildi.

Vali Muammer Erol, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen görüşmede, organizasyonda sorumluluk üstlenen tüm kurumların görevlerini yerine getireceğini kaydetti.

İl Gençlik ve Spor Müdür Vekili Fatih Şahin ise kentte bu yıl ikinci kez düzenlenecek 21 kilometrelik yarı maratona 586 sporcunun başvurduğunu açıkladı. Şahin, kayıt yaptıranlar arasında yurt dışından gelen 5 sporcunun bulunduğunu ve katılımın daha da yükselmesinin beklendiğini belirtti.

Toplantıda ayrıca yarış güzergahının oluşturulması ve etkinlik boyunca kurumların uygulayacağı güvenlik ile diğer tedbirler ele alındı.

Görüşmeye Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Levent Bayram ve ilgili kurumların yöneticileri de iştirak etti.