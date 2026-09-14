Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Büyük bir heyecan, taze umutlar ve güçlü hedeflerle kararlı bir şekilde hazırlandığımız 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı’na; uyum haftasının ardından 14 Eylül Pazartesi günü ilk adımımızı atmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bilgiye açılan kapıların anahtarı olan İlköğretim Haftası’na erişirken, okullarımızı süsleyen çocuk seslerinin coşkusunu ve her bir kalpte atan yeni dönem heyecanını hep birlikte paylaşıyoruz.

Eğitim; bir toplumun sadece bugününün değil, on yıllar sonrasının da kaderini tayin eden en stratejik unsurdur. Yeni dönemde daha güvenli, daha oturmuş ve donanımlı eğitim kurumlarımızla, evlatlarımıza hak ettikleri en kaliteli eğitim hizmetini sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu doğrultuda; İlimiz genelindeki 572 okulumuzda, 115 bin 916 öğrencimiz ve 10 bin 964 öğretmenimizle, 6 bin 532 derslikte eğitim-öğretim hizmeti verilecektir. Yapılan planlamalar ve yatırımlar neticesinde derslik başına düşen öğrenci sayımız 17.75, öğretmen başına düşen öğrenci sayımız ise 10.57 gibi oldukça ideal bir seviyeye ulaşmıştır. Fiziki imkanlarımız itibarıyla baktığımızda, Ordu’da eğitimin altyapısıyla ilgili hemen hemen hiçbir eksiğimizin olmadığını gururla ifade edebiliriz.

Sevgili Öğrencilerimiz; Bu güçlü altyapı ve modern sınıflar tamamen sizlerin en iyi şekilde yetişmesi için hazırlandı. Okul, sizin için sadece ders kitaplarının okunduğu bir mekân değil, hayatı öğrendiğiniz, yeteneklerinizi keşfettiğiniz ve karakterinizi inşa ettiğiniz büyük bir dünyadır. Önünüzdeki bu yeni dönemde de azimle çalışacağınıza, bilimin ışığında kendinizi geliştirerek aziz Milletimizin en büyük kıvancı olacağınıza yürekten inanıyorum.

Kıymetli Öğretmenlerimiz; Bilgiyi sevgiyle yoğuran, her bir öğrencisine bir mücevher gibi şekil veren sizlersiniz. Ordu'nun dört bir yanında görev yapan 10 bini aşkın öğretmenimizin sabrı, fedakârlığı ve rehberliği, bu güçlü eğitim altyapısını anlamlı kılacak en büyük güçtür. Evlatlarımıza sadece bilgi değil, bir vizyon ve ideal aşılayacağınıza olan inancım tamdır.

Değerli Velilerimiz; Eğitim, okul duvarları arasında başlayıp biten bir süreç değildir. Çocuklarımızın başarı grafiğini yükselten en önemli unsur, sizlerin okullarımızla kuracağı güçlü iş birliğidir. Güçlü fiziki şartlarımızı sizlerin sevgisi ve desteğiyle taçlandırdığımızda, çocuklarımızın çok daha büyük başarılara imza atacağına şüphem yoktur.

Bu duygu ve düşüncelerle; 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başta sevgili öğrencilerimiz ve fedakâr öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza, velilerimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm okullarımızda başarı, sağlık ve huzur dolu bir dönemin geçmesini temenni ediyor, İlköğretim Haftası’nı en kalbi duygularımla kutluyorum.