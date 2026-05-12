Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 4-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda narkotik, trafik ve asayiş uygulamalarına ilişkin veriler paylaşıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün 16 operasyonunda 17 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 2 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 28 adet sentetik ecza, 5 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 21 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde 19 bin 900 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan 2 bin 607 sürücüye işlem uygulanırken, 46 araç trafikten men edildi, 38 sürücünün ehliyetine el konuldu. Kentte bir haftada meydana gelen 48 yaralamalı kazada 71 kişi yaralandı.

Asayiş uygulamalarında ise çeşitli kabahatlerden çok sayıda kişiye işlem yapıldı. Ayrıca farklı suçlardan aranan 25 kişi yakalanırken, 21’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.