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Kaynak: İHA

Erzurum'dan tatil için kente gelen Mustafa ve Yılmaz Ateş, Ordu Valiliği tarafından olumsuz meteorolojik şartlar ve tehlikeli akıntılar nedeniyle getirilen kısıtlamaya rağmen Keş Mahallesi plajında denize girdi. Akıntının şiddetine kapılarak suda sürüklenmeye başlayan iki kardeşi fark eden çevredekiler, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbarın ardından bölgeye cankurtaranlar, acil sağlık personeli ve Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama-kurtarma timleri yönlendirildi. Cankurtaranlar ile vatandaşların ortak çabasıyla sudan çıkarılan Ateş kardeşler sahil şeridine taşındı.

Bilincinin yerinde olduğu tespit edilen iki tatilciye ilk tıbbi müdahale kumsalda yapıldı. Ardından ambulansla Fatsa ve Ünye Devlet Hastanelerine kaldırılan Mustafa ve Yılmaz Ateş'in tedavilerinin yapıldığı, yaşam hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.