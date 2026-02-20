

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Ordu Üniversitesi (ODÜ), eğitimde kalite standartlarını yükseltmeye devam ediyor. Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde eğitim veren Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, yapılan titiz incelemelerin ardından FEDEK tarafından akredite edilerek kalitesini tescilledi.

2028 YILINA KADAR GEÇERLİ

2025 Değerlendirme Dönemi kapsamında ilk kez genel değerlendirmeye alınan Moleküler Biyoloji ve Genetik (birinci öğretim) lisans programı, FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) ölçütlerini tam başarıyla karşıladı. Yapılan resmi açıklamaya göre akreditasyon, 5 Şubat 2026 ile 30 Eylül 2028 tarihleri arasında geçerli olacak.

REKTÖR BAŞ: "KALİTE STANDARTLARIMIZIN GÖSTERGESİDİR"

Elde edilen başarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, üniversite bünyesindeki programların sürekli iyileştirildiğine dikkat çekti. Rektör Baş, şu ifadeleri kullandı:

"Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümümüzün FEDEK tarafından akredite edilmesi, eğitim faaliyetlerimizin uluslararası kalite standartlarına uygunluğunun somut bir göstergesidir. Kalite güvence sistemimizi güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu süreçte özveriyle çalışan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum."