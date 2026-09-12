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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Üniversitesi, Avrupa’nın önemli yükseköğretim organizasyonlarından EAIE Konferansı ve Fuarı’nda Türkiye’yi temsil ederek farklı ülkelerden üniversitelerle yeni akademik iş birliklerinin kapısını araladı.

Ordu Üniversitesi, uluslararası yükseköğretim alanındaki çalışmalarını güçlendirmek amacıyla önemli bir organizasyona daha katılım sağladı. Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği (EAIE) tarafından bu yıl Glasgow’da 36’ncısı düzenlenen konferans ve fuarda Ordu Üniversitesi de yerini aldı.

Rektör Prof. Dr. Orhan Baş’ın beraberindeki heyetle katıldığı organizasyonda, üniversitenin uluslararasılaşma vizyonu kapsamında çok sayıda temas gerçekleştirildi.

ÜNİVERSİTENİN STANDI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Etkinlik süresince Ordu Üniversitesi adına oluşturulan stantta, farklı ülkelerden gelen üniversite ve yükseköğretim kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmeler yapıldı.

Uluslararası akademik hareketliliğin artırılması, Erasmus+ programları kapsamında yeni fırsatların oluşturulması ve üniversiteler arasında uzun vadeli ortaklıkların kurulması amacıyla gerçekleştirilen görüşmelerde çeşitli iş birliği olanakları ele alındı.

Yapılan temaslar sonucunda akademik değişim programları, ortak bilimsel çalışmalar ve Erasmus+ hareketliliklerini kapsayan yeni kurumsal anlaşmaların da hayata geçirilmesi yönünde adımlar atıldı.

“ULUSLARARASILAŞMA HEDEFLERİMİZ AÇISINDAN ÖNEMLİ”

Organizasyonun Ordu Üniversitesi açısından önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Orhan Baş, üniversitenin uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Baş, 2024 ve 2025 yıllarının ardından bu yıl da EAIE organizasyonunda yer aldıklarını ifade ederek, uluslararası yükseköğretim alanındaki temasların devam ettirildiğini söyledi.

Türkiye Ulusal Ajansı’nın organizasyon sürecindeki katkısına da değinen Baş, “Study in Türkiye” çatısı altında gerçekleştirilen koordinasyonun Türk üniversitelerinin uluslararası alanda tanıtılması açısından önemli bir işlev gördüğünü belirterek teşekkürlerini iletti.

YENİ ORTAKLIKLARIN ZEMİNİ OLUŞTURULDU

Glasgow’daki fuar boyunca gerçekleştirilen ikili görüşmelerin üniversitenin gelecekteki uluslararası akademik faaliyetlerine katkı sağlayacağı belirtildi.

Rektör Baş, görüşmeler kapsamında akademik değişim, ortak bilimsel projeler ve Erasmus+ hareketlilikleri üzerine yeni anlaşmalar yapıldığını kaydetti. Mevcut iş birliklerinin güncellendiğini belirten Baş, farklı ülkelerdeki üniversitelerle de yeni ve uzun vadeli ortaklıkların kurulması için önemli görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade etti.

Ordu Üniversitesi’nin “Study in Türkiye” markası altında yer aldığı organizasyon, üniversitenin uluslararası akademik çevrelerdeki bilinirliğinin artırılması ve yeni iş birliği ağlarının oluşturulması bakımından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Üniversite yönetimi, önümüzdeki dönemde uluslararası akademik ortaklıkların geliştirilmesine ve öğrenciler ile akademisyenlerin uluslararası hareketlilik fırsatlarının artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.