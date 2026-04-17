Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniğimizde; Eğitim ve İdari Sorumlu Doç. Dr. Mehmet Fatih KARAKUŞ başkanlığında, Dr. Öğr. Üyesi Cemal ÖZYILMAZ ve Op. Dr. Mehmet Fatih ÇAKMAK’tan oluşan cerrahi ekip tarafından, ileri evre larenks (gırtlak) kanseri tanısı alan bir hastaya ilimizde ilk kez Larenjektomi ve Boyun Diseksiyonu ameliyatı başarıyla uygulanmıştır.

LARENJEKTOMİ VE BOYUN DİSEKSİYONU NEDİR?



Larenjektomi, ileri evre gırtlak kanseri vakalarında kanserli dokuların temizlenmesi amacıyla gırtlağın bir kısmının veya tamamının cerrahi olarak çıkarılması işlemidir. Boyun diseksiyonu ise kanser hücrelerinin yayılma riski olan boyun bölgesindeki lenf nodlarının temizlenmesini kapsayan hayati bir cerrahi müdahaledir. Bu operasyonlar, onkolojik cerrahinin en hassas ve teknik beceri gerektiren uygulamaları arasında yer almaktadır.

Başarılı geçen operasyonun ardından takibi sorunsuz şekilde tamamlanan hastamız, sağlıklı bir şekilde taburcu edilmiştir. Bu tür ileri cerrahi uygulamaların ilimizde yapılmaya başlanması, hastalarımızın tedavi için şehir dışına gitme zorunluluğunu ortadan kaldırarak kendi memleketlerinde modern tıp imkanlarına erişebilmeleri açısından büyük bir önem arz etmektedir.

Bu büyük başarıda emeği geçen tüm ekibimize teşekkür eder, hastalarımıza acil şifalar dileriz.