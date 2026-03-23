Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Ordu’da ulaşımın can damarlarından biri olan Altınordu Ulubey Karayolu’nda bayram çilesi bu yıl da değişmedi. 2025 yılının Şubat ayında meydana gelen dev heyelanın ardından başlatılan çalışmalar, 2026 Ramazan Bayramı’na yetişmeyince sürücüler yine uzun araç kuyruklarına mahkum oldu. İşte bölgedeki son durum ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar.



ULUBEY YOLUNDA "BAYRAM KABUSU" GERİ DÖNDÜ

Altınordu ile Ulubey ilçelerini birbirine bağlayan stratejik güzergahta, geçtiğimiz yıl Şubat ayında yaşanan heyelan sonrası yolun bir bölümü ulaşıma kapatılmıştı. Bölgede hummalı bir çalışma yürütülmesine rağmen, beklenen açılış 2026 Ramazan Bayramı’na yetişmedi. Yolun daralması ve tek şeritten sağlanan kontrollü geçiş, bayram trafiğiyle birleşince ortaya uzayan araç kuyrukları çıktı.

SÜRÜCÜLER BAYRAMDA YOLLARDA KALDI

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya yakınlarının yanında geçirmek isteyen binlerce vatandaş, Altınordu-Ulubey yolundaki yoğunluğa takıldı. Hava sıcaklığının da etkisiyle araçlarında beklemek zorunda kalan sürücüler, çalışmaların bir an önce bitirilmesini istiyor. Heyelanlı bölgedeki daralma nedeniyle trafik akışının durma noktasına geldiği, özellikle Gürgentepe ve Gölköy istikametine giden araçların büyük aksama yaşadığı gözlendi.

GÖZLER ÇALIŞMALARIN TAMAMLANACAĞI TARİHTE

Geçtiğimiz bayramlarda da benzer manzaraların yaşandığı bölgede, ulaşımdaki aksaklığın ne zaman giderileceği merak konusu. Yetkililer trafiğin akışını sağlamak için ek önlemler alsa da, yolun tamamen normale dönmemesi bölge halkını bezdirmiş durumda. Bayram süresince bu güzergahı kullanacak sürücülerin dikkatli olması ve alternatif yolları değerlendirmesi öneriliyor.