Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kızlar U14 Basketbol Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 2025-2026 sezonu yurt içi faaliyet programı kapsamında düzenlenecek Kızlar U14 Basketbol Türkiye Şampiyonası için kura çekimi gerçekleştirildi, gruplar netleşti. 4 Grup ve 16 takımın katılım sağlayacağı şampiyona, Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu’nda ve Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

20-26 Nisan tarihleri arasında Kızlar U14 Türkiye Şampiyonası’nda Fenerbahçe, Botaş, Emlak Konut, Nesibe Aydın, TED Kolejliler, Ankara DSİ, Mersin Gençlerbirliği, İzmir Yükseliş, Eyüp Sultan Belediyesi, Çankaya Üniversitesi, Mersin Beta Akademi, KKTC Levent Koleji, Antalya Gelişim, İz Efe İzmir, Gallardo Ankara, Samsun Canik Belediyesi katılım sağlayacak.

Şampiyona hakkında açıklamalarda bulunan Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Basketbol’un kalbi bir hafta boyunca şehrimizde atacak. Geleceğin 12 dev adamlarını şehrimizde misafir edeceğiz. Ordu olarak böylesine önemli bir Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Altyapı sporlarının gelişimi açısından bu tür organizasyonlar son derece kıymetli. Genç sporcularımızın erken yaşta rekabet ortamını deneyimlemesi, onların hem sportif hem de kişisel gelişimlerine büyük katkı sağlıyor. Tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Fair-play ruhunun ön planda olduğu, sakatlıksız ve heyecan dolu bir şampiyona olmasını temenni ediyorum. Tüm sporseverleri bu güzel organizasyonu takip etmeye davet ediyoruz.” dedi.