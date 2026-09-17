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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



MÜSİAD Ordu Şube Başkanı Güray Aksoy, Ordu’nun turizmde sahip olduğu potansiyelin artık yalnızca tanıtımla sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, uluslararası temasların somut tur programlarına ve ekonomik kazanımlara dönüştürülmesi çağrısında bulundu.

“ORDU TURİZMİ ANKARA’DA DAHA FAZLA GÜNDEME GELMELİ”

MÜSİAD Ordu Şubesi, kentin turizm potansiyelinin daha geniş platformlarda ele alınması gerektiğine dikkat çekti. MÜSİAD Ordu Şube Başkanı Güray Aksoy, Ordu Milletvekili Prof. Dr. Mahmut Özer’in Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile gerçekleştirdiği görüşmede Ordu’nun Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına alınması yönündeki talebi gündeme taşımasını ve kentin 2026 yılı festival programına dahil edilmesini önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

Aksoy, söz konusu sürecin Ordu turizminin Ankara’da daha güçlü biçimde gündeme gelmesine katkı sunduğunu ifade etti.

FESTİVAL SONRASI SÜREÇ ÖNEM TAŞIYOR

2026 yılında Ordu’da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 9 gün boyunca 8 farklı noktada toplam 165 etkinlikle gerçekleştirildiğine dikkat çekilen açıklamada, festivalin şehrin tanıtımına önemli katkı sağladığı ancak bu görünürlüğün kalıcı turizm kazanımına dönüştürülmesinin asıl hedef olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, 2025 yılında Ordu’yu 400 bin 948 yerli ve 21 bin 293 yabancı turistin ziyaret ettiği, 2030 yılı için ise 1 milyon yerli ve 100 bin yabancı turist hedefinin bulunduğu kaydedildi.

Bu hedeflere ulaşabilmek için yalnızca tanıtım çalışmalarının yeterli olmayacağı belirtilirken; yeni turizm rotalarının oluşturulması, proje geliştirilmesi, uluslararası pazarlara açılım sağlanması ve sektör paydaşlarının ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

İL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN DAHA AKTİF ROL ÇAĞRISI

MÜSİAD Ordu Şube Başkanı Aksoy, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün turizm alanındaki rolünün güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

Aksoy, müdürlüğün yalnızca Bakanlık tarafından gerçekleştirilen organizasyonların il düzeyindeki uygulama ve koordinasyonunu sağlayan bir yapı olmaktan öteye geçmesi gerektiğini belirterek, Ordu’nun turizm stratejisinin oluşturulması, yeni projelerin geliştirilmesi, sektör temsilcilerinin bir araya getirilmesi ve yatırımcıların yönlendirilmesi gibi alanlarda daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamada, bu değerlendirmelerin herhangi bir kişiye yönelik olmadığı, Ordu’nun sahip olduğu turizm potansiyeline karşılık daha fazla proje ve somut sonuç beklendiği belirtildi.

ÖZBEKİSTAN’DAN GELEN TUR OPERATÖRLERİ GÜNDEMDE

Ordu’yu ziyaret eden Özbekistanlı tur operatörlerinin temaslarının da önemli bir fırsat olduğu ifade edildi.

Uluslararası turizm profesyonellerinin kente gerçekleştirdiği ziyaretlerin yalnızca kamu kurumlarıyla yapılan görüşmelerle sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada; tur operatörlerinin Ordu Turizm Derneği, seyahat acenteleri, oteller ve kentte faaliyet gösteren diğer turizm paydaşlarıyla buluşturulmasının önemine vurgu yapıldı.

Bu temasların ardından karşılıklı iş bağlantıları kurulması ve somut tur programlarının hazırlanması gerektiği belirtildi.

“ASIL BAŞARI TURİST HAREKETİNE DÖNÜŞMESİ”

Aksoy, uluslararası turizm heyetlerinin Ordu’ya gelmesinin tek başına yeterli olmadığını belirterek, ziyaretlerin ekonomik sonuç doğurması gerektiğini ifade etti.

Açıklamada, “Turizm acentesini Ordu’ya getirmek kadar, Ordu’nun turizm sektörünü o acenteyle buluşturmak da kamu kurumlarının sorumluluğudur” görüşüne yer verildi.

Bu kapsamda Özbekistan’dan gelen heyetin hangi sektör temsilcileriyle görüştüğü ve temasların hangi somut iş birliklerine dönüştüğü sorusunun önem taşıdığı belirtildi.

“ORDU’NUN TURİZMDE KAYBEDECEK ZAMANI YOK”

MÜSİAD Ordu Şube Başkanı Güray Aksoy, Ordu’nun artık turizm potansiyelini yalnızca anlatan değil, yöneten ve ekonomik değere dönüştüren bir anlayışa geçmesi gerektiğini vurguladı.

Aksoy, Ankara’da Ordu turizminin daha fazla gündeme taşınması, Kültür Yolu Festivali’nin sağladığı görünürlük ve uluslararası temasların kalıcı bir turizm stratejisiyle bir araya getirilmesi gerektiğini belirterek, Ordu’nun turizm alanında zaman kaybetmeden somut adımlar atması çağrısında bulundu.