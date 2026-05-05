Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ile Altınordu Belediyesi iş birliğinde Ordu’da kurulması planlanan Teknoloji ve Girişimcilik Merkezi (TEKMER) süreci kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek.

KOSGEB Teknoloji Merkezi Destek Programı çerçevesinde ön başvurusu daha önce kabul edilen Ordu TEKMER projesine ilişkin sürecin mevcut durumu, başvuru aşamaları ve sağlanacak destekler toplantıda katılımcılarla paylaşılacak.

8 Mayıs 2026 Cuma günü saat 14.00’te Ordu Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenecek toplantıda, TEKMER’in yapısı, girişimcilere ve işletmelere sunacağı imkanlar ile merkez bünyesinde sağlanacak teşvikler hakkında bilgi verilecek.

Toplantıda ayrıca, TEKMER kapsamında yer alacak firmalara sağlanan Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine yönelik vergi indirimleri, gelir vergisi stopaj teşvikleri, SGK prim destekleri ile damga ve gümrük vergisi muafiyetleri gibi avantajlar da ele alınacak.

Programda, katılımcıların sorularının yanıtlanacağı bir soru-cevap bölümü de yer alacak.

Yetkililer, Ordu’da kurulması planlanan TEKMER ile birlikte girişimcilerin ve işletmelerin teknoloji odaklı projelerini geliştirebileceği, desteklerden yararlanabileceği bir ekosistem oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti.

Toplantıya iş dünyası temsilcileri, girişimciler ve konuya ilgi duyan tüm vatandaşların davetli olduğu ifade edildi.