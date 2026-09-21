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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Şehir Hastanesi’ne vatandaşların daha kolay, konforlu ve kesintisiz ulaşabilmesi amacıyla hizmet verecek yeni dolmuş hatları ve güzergâhları netleşti.

Altınordu ilçesinin farklı stratejik noktalarından hastaneye doğrudan ulaşım sağlayacak 6 yeni hat devreye alınırken, vatandaşlar için 30 dakikalık indirimli aktarma dönemi başlıyor.

İşte Ordu Şehir Hastanesi’ne kesintisiz ulaşım sağlayacak hatlar, güzergâh detayları ve aktarma noktaları: Şehir Hastanesi’ne Ulaşım Sağlayacak Yeni Dolmuş Hatları

Ordu Şehir Hastanesi’ne kentin farklı mahalle ve merkezlerinden ulaşımı kolaylaştırmak adına belirlenen 6 ayrı hat ve izleyecekleri rotalar şu şekilde

:52-SH Hattı: Merkez – Üniversite – Şehir Hastanesi

52-ASH Hattı: Şehir Hastanesi – Üniversite – Yeni Mahalle – Devlet Hastanesi – Şahincili – Vakıfbank Okulu – Orsan

52-CSH Hattı: Merkez – Üniversite – Şehir Hastanesi – Sıraca

53-ASH Hattı: Kumbaşı (Çorbacıoğlu) – Yalıkent – Üniversite – Şehir Hastanesi

57-SH Hattı: TOKİ – Şirinevler – Akyazı – Durugöl – Üniversite – Şehir Hastanesi

62-ASH Hattı: Merkez – Bucak Mahallesi – Devlet Hastanesi – Küçükent – Şehit Birol Yıldırım Caddesi – OSB – Kayabaşı Sapağı – Üniversite – Şehir Hastanesi Kesintisiz Ulaşım İçin Aktarma Noktaları

Doğrudan hatların yanı sıra, farklı yönlerden gelecek vatandaşların hastane otobüslerine kolayca geçiş yapabilmesi için ana aktarma merkezleri oluşturuldu:Güney Yönü Aktarma Noktaları: Şehirlerarası Otobüs Terminali, Yeni Mahalle Eski Otogar mevkii, Zübeyde Hanım İmam Hatip Lisesi ve Mevlana Kavşağı.

Batı Yönü Aktarma Noktaları: Eski Valilik (TÜM Merkezi) ve Vergi Dairesi önü.

ORDUMKART KULLANANLARA 30 DAKİKALIK İNDİRİM MÜJDESİ

Ulaşım planlamasında vatandaşların bütçesini koruyacak ekonomik adımlar da unutulmadı. İlk binişten itibaren 30 dakika içerisinde Şehir Hastanesi yönüne giden araçlara aktarma yapan yolcular, indirimli tarifeden yararlanacak.

İndirimli aktarma uygulaması, yalnızca ORDUMKART kullanılan ve elektronik ücret toplama sistemine dâhil olan toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.