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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu'nun yıllardır tamamlanması beklenen en büyük sağlık yatırımlarından biri olan Ordu Şehir Hastanesi için kritik süreç başladı.

İnşaatı tamamlanan hastanede geçici kabul işlemleri yürütülürken, kalan son teknik eksikliklerin giderilmesinin ardından sağlık hizmeti verilmeye başlanacak. Hastanenin eylül ayında hasta kabulüne başlaması hedefleniyor. Ordu İl Sağlık Müdürü Emrah Çelenk, hastanedeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada inşaat çalışmalarının tamamlandığını, yalnızca bazı teknik düzenlemelerin sürdüğünü belirtti.

Çelenk, özellikle ameliyathanelerde otomasyon sistemlerine yönelik son rötuşların yapıldığını ifade ederek, "Şehir Hastanemizde geçici kabul işlemleri devam ediyor. Ameliyathane gibi kritik alanlarda otomasyon anlamında küçük düzenlemeler kaldı. Firma inşaatı tamamladı. Bu son işlemlerin de bitmesiyle birlikte teslim süreci tamamlanacak ve hastanemizi hizmete açacağız." dedi.