

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kaptanıderya Tayfur, akademik kariyerinde önemli bir basamağı daha geride bırakarak Profesörlük kadrosuna atandı.

SAĞLIK GÖÇÜNÜ DURDURAN İSİM

Ordu’da kalp ve damar cerrahisi alanında gerçekleştirdiği devrim niteliğindeki çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Kaptanıderya Tayfur, kentin sağlık vizyonuna büyük katkılar sundu. Özellikle Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 3. basamak Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) hizmetlerinin ve yoğun bakım ünitesinin kurulmasında öncü rol üstlenen Tayfur, kapsamlı kalp ameliyatlarının Ordu’da yapılabilmesini sağladı.